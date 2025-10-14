المعدن الأصفر يرتفع إلى مستوى قياسي جديد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي اليوم الثلاثاء، وسط تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين، ما زاد من حالة عدم اليقين وعزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت توقعات خفض أسعار الفائدة الأسعار أيضا.

المعدن الأصفر زاد في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4124.80 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4131.50 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 4143.10 دولار.

قفز الذهب الذي يعد ملاذا آمنا 57% منذ بداية العام وتجاوز مستوى 4100 دولار للمرة الأولى أمس الاثنين، مدعوما بمخاوف جيوسياسية واقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة من المعدن الأصفر وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، فيما ارتفعت الفضة 0.3% إلى 52.49 دولار، بعد أن سجلت 52.70 دولار في وقت سابق من اليوم.

يتوقع محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولارا.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب لا يزال يعتزم لقاء نظيره الصيني شي جين بينج في كوريا أواخر أكتوبر، وجاء هذا التوتر في العلاقات بعد إعلان بكين توسيع القيود المفروضة على تصدير المواد الأرضية النادرة، ما دفع واشنطن للتهديد بفرض رسوم 100% على واردات الصين، وفرض ضوابط على تصدير برمجيات أمريكا الهامة بدءا من 1 نوفمبر.

أشار بيسنت إلى أن الإغلاق المستمر للحكومة الاتحادية، الذي دخل الآن يومه 13، بدأ يؤثر على اقتصاد البلاد، فيما لا يزال المستثمرون يتوقعون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر، يليه خفض مماثل في ديسمبر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1653.45 دولار للأونصة، فيما ربح البلاديوم 1.6% إلى 1498.25 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2023.

المصدر.. وكالات