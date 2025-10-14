شركات الشوكولاتة تبحث عن بدائل مع ارتفاع أسعار الكاكاو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت شركات الأغذية تراجعًا في هوامش أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار الكاكاو إلى مستويات قياسية. وجاء ذلك بعد موسمين من الظروف المناخية السيئة، عامي 2023 و2024، في غرب أفريقيا، موطن 75% من إنتاج الكاكاو العالمي. ووفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي صادر عن المنظمة الدولية للكاكاو (ICCO)، بتاريخ 29 أغسطس، شهد الإنتاج العالمي للكاكاو انخفاضًا نسبته 12،9% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 4،368 مليون طن. كما تزايد العجز في المعروض العالمي ليصل إلى 494 ألف طن.

وبينما تحمَّل عُشَّاق الشوكولاتة الزيادة في الأسعار، بدأت الشركات المصنِّعة ابتكار حلول لاستبدال الكاكاو بنكهات ومواد خاصة، دون التضحية بالمذاق. وهذه البدائل موجودة بالفعل في العديد من الحلويات بنكهة الشوكولاتة، مثل الآيس كريم، والكعك، والمعجنات.

وتشير شركة تحليل السوق (Market Research Intellect) إلى بلوغ قيمة سوق نكهة الكاكاو 1،5 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع الشركة نموّ هذه السوق لتصل إلى 2،3 مليار دولار بحلول عام 2033.

وفي يونيو، أطلقت شركة العطور والعلوم البيولوجية الهولندية السويسرية (DSM-Firmenich)، كتيِّبًا ترويجيًّا لمنتج يَعِد عملاءها، ومنهم كبرى شركات الأغذية والمشروبات، بحلول تقلل من اعتمادهم على الكاكاو.

وجاء في الكتيِّب المنشور على موقع الشركة رابط خارجيرابط خارجي: “هل سئمت من تقلب أسعار الكاكاو؟ وهل تبحث عن طريقة لتقليل كميته في وصفاتك دون التأثير في النكهة؟ ليس استبدال مسحوق الكاكاو، أو خلطه بمكونات تقلل استخدامه بالمهمة السهلة. ولذلك، يقدم خبراؤنا وخبيراتنا الأدوات اللازمة للحد من اعتمادك عليه”.

تقدم هذه الشركة حلًا يُعرف بموسّعات مسحوق الكاكاو. وتدّعي تخفيض الموسّعات، الاصطناعية أو الطبيعية، حسب التوفير المطلوب في التكاليف، استهلاك مسحوق الكاكاو بنسبة تصل 50% في منتجات متنوعة، مثل ألواح البروتين، وموس الشوكولاتة، دون التأثير في النكهة.

ومع أن الشركة لم تستجب لطلب سويس إنفو (Swissinfo.ch) للحصول على معلومات حول مكوّنات موسّعات مسحوق الكاكاو، خلصُت أبحاثنا إلى ترويج الشركة لمنتج “كاكاو كريز” (Cocoa Craze). ووفقًا للشركة، يقلل استخدام هذه المادة الاعتماد على مكونات الكاكاو بنسبة تصل إلى 50% في الحليب المنكّه، و40% في البسكويت والكعك، و33% في حشوات الدهون المستخدمة لزبدة الكاكاو.

وخلال فعالية موجَّهة للأطراف الاستثمارية والجهات التحليلية، عقدتها في مارس بعنوان “الخبرات الاستثمارية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة” (ESG Expert Investor)، أعلنت الشركة تحقيق مبيعات كوكا كريز نموًا مزدوج الرقم خلال عام 2024. وكشف بحث في سجل العلامات التجارية بالولايات المتحدة، أنّ كوكا كريز هو نكهة مصنوعة من الزيوت الأساسية.

وبالإضافة إلى شركة العطور والعلوم البيولوجية الهولندية السويسرية، تسعى شركات لاقتناص حصتها من “كعكة” سوق الشوكولاتة.

وهنا، تبرز شركة بروفا (Prova) الفرنسية، المتخصصة أيضًا باستخراج الفانيليا، والكاكاو، والقهوة، لصناعة الأغذية والمشروبات. إذ تصنع بروفا محسّنات الكاكاو باستخراج المركّبات العطرية مباشرة من المواد الزراعية الخام. ويمكن لهذه المستخلصات المساعدة على استبدال حتى 30% من مسحوق الكاكاو، وإزالة بعض الخصائص غير المرغوبة من المادة الخام الأصلية.

وتقول المتحدثة باسم بروفا، أنايس كيساسنودي: “يعزّز هذا المنتج نكهة الكاكاو بشكل عام. ويوفر مذاقًا ورائحة مماثلة للشوكولاتة الأصلية. ويمكن استخدامه في المخابز، ومنتجات الألبان، والمشروبات. كما يعالج بعض الجوانب الفنية المرتبطة باستخدام الكثير من مسحوق الكاكاو، مثل الإحساس بالترميل في الفم، أو الترسيب في المشروبات”.

لا يقتصر استبدال الكاكاو على إيجاد بديل يحاكي نكهته. فيلعب القوام دورًا أساسيًا في تقبّل المستهلك. وتوضح شركة أردنت ميلز (Ardent Mills) الأمريكية، مبتكرة بديلٍ للكاكاو مصنوعٍ من القمح، أن أبرز ما يميّز منتجها كوكا ربليس (Cocoa Replace) هو قدرته على الاحتفاظ برطوبة أكبر، مقارنة بمسحوق الكاكاو. وقد ساعدت هذه الخاصية المنتج على نيل استحسان المستهلكين.ات، لما يوفّره من قوام أفضل في المنتج النهائي.

وتوضح الشركة على موقعها الإلكتروني: “أظهرت نتائج التجارب الحسّية، التي أجراها فريق متخصص وعيّنات من المستهلكين.ات، مطابقة كوكا ربليس مسحوق الكاكاو بدرجة كبيرة، من حيث النكهة وقبول المستهلك. وهذا يجعله بديلًا مناسبًا يمكن استخدامه في المخبوزات بنسبة تصل إلى 25%”.

ودفع ظهور مشاكل، كجفاف المنتجات عند استبدال الكاكاو، إلى زيادة الطلب على فئة جديدة من المواد المضافة. فمثلًا، ظهر منتج سيتريفاي (Citri-Fi)، المصنوع من ألياف الحمضيات المستخرجة من المخلفات الناتجة عن عملية عصر الفاكهة الحمضية. ويمكن استغلال الخصائص الفريدة لهذه الألياف الطبيعية المعاد تدويرها لتحسين جودة المنتجات الغذائية المحتوية على كميات منخفضة من الكاكاو، مثل المخبوزات والحلويات المجمدة أو المبردة.

وتشرح جينيفر ستيفنز، نائبة رئيس قسم التسويق في الشركة الأم فايبرستار (Fiberstar)، ومقرها الولايات المتحدة، طريقة عمل هذا المنتج. وتقول: “يربط سيتريفاي الماء بالزيت، حتى عند استخدامه بكميات قليلة. ولذلك، يمكن استخدامه مع المكونات الأخرى المقلّلة من الكاكاو لتحسين هشاشة المخبوزات. وهكذا، تظلُّ أصناف المخبوزات طرّية لفترة أطول على رفوف العرض”.

ولا تحتاج شركات الأغذية إلى استخدام أكثر من 1% من المنتج لتحقيق الفوائد المرجوة في المخبوزات. كما تراهن شركة فايبرستار على الأصل الطبيعي لهذا المنتج، لكسب ثقة الشريحة المتشككة من المستهلكين.

وتوضح ستيفنز أنّ تسميات المنتج على ملصق المكوِّنات تشمل ألياف الحمضيات، ولبها المجفف، ودقيقها. وتحظى جميعها بقبول في أسواق المواد الطبيعية.

رغم إمكانية إدماج مستخلصات الكاكاو وموسّعاته في الحلويات والمخبوزات لإضفاء نكهة الشوكولاتة، لا يمكن استخدامها في تصنيع الشوكولاتة نفسها. إذ تحدّد معايير هيئة الدستور الغذائي الخاصة بالشوكولاتة ومنتجاتها، نسبًا دنيا إلزامية لبعض المكوّنات، كالكاكاو وزبدة الكاكاو. وكذلك، تسمح المدونة فقط باستخدام النكهات التي لا تحاكي نكهة الشوكولاتة، أو الحليب. ويشكّل هذا تحديًا للشركات الغذائية الكبرى، كنستله، المستهلكة لنحو 430 ألف طن من الكاكاو سنويًّا، في منتجات مثل كيت كات.

