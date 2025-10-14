ترامب: سأقرر ما أراه "صائبا" لمستقبل الفلسطينيين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، غداة قمة في شرم الشيخ بمصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أنه سيقرر ما يراه "صائبا" لمستقبل الفلسطينيين والقطاع المحاصر والمدمّر.

ووقّع ترامب مع قادة كلّ من مصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ الاثنين وثيقة اتفاق غزة الذي توسّط فيه وأثمر وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس وتبادلهما سائر الرهائن الأحياء المحتجزين في القطاع بمعتقلين وسجناء فلسطينيين.

وقال ترامب من الطائرة التي كانت تقلّه عائدا إلى واشنطن إن "كثيرين يؤيدون حلّ الدولة الواحدة، وبعضهم يفضّل حل الدولتين. سنرى".

وأضاف الرئيس الأميركي "لم أعلّق على ذلك بعد... سأقرّر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع دول أخرى".

AFP