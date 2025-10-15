ترامب يهدّد بوقف استيراد زيت الطهي من الصين

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بكين لتوقّفها عن استيراد فول الصويا من الولايات المتّحدة، مشيرا إلى أنّ بلاده قد تتوقّف، ردّا على ذلك، عن استيراد زيت الطهي من الصين.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي "ندرس إنهاء علاقتنا التجارية مع الصين في مجال زيت الطهي ومجالات تجارية أخرى كشكل من أشكال الردّ. على سبيل المثال، يمكننا بسهولة إنتاج زيت الطهي بأنفسنا. لسنا بحاجة لشرائه من الصين".

واعتبر الرئيس الجمهوري قرار مستوردي فول الصويا الصينيين التوقف عن شراء فول الصويا من الولايات المتّحدة بمثابة "عمل عدائي اقتصاديا" يضرّ بالمزارعين الأميركيين.

وأتى هذا الوعيد بعيد تصريح أدلى به ترامب للصحافيين في البيت الأبيض وبدا فيه أنّه يخفّف من حدّة لهجته تجاه بكين.

وقال "أعتقد أنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام. وإذا لم يكن كذلك، فلا بأس".

وأضاف "لديّ علاقة ممتازة مع الرئيس شي (جينبينغ)، لكنّها أحيانا تتوتّر قليلا لأنّ الصين تحبّ استغلال الناس. عندما تنهمر عليك الضربات كالمطر، عليك أن تعرف كيف تدافع عن نفسك".

وتصاعدت التوتّرات التجارية بين واشنطن وبكين بشكل حادّ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع العام الجاري.

AFP