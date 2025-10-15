السوداني يوجه بالتحقيق في اغتيال المرشح صفاء المشهداني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بتشكيل فريق عمل جنائي ولجنة تحقيقية بشأن اغتيال المرشح صفاء المشهداني.

وذكرت القيادة في بيان "بعد منتصف ليلة اليوم 15 تشرين الاول 2025 انفجرت عبوة لاصقة موضوعة اسفل عجلة نوع (تاهو) عائدة الى عضو مجلس محافظة بغداد ( صفاء حسين ياسين المشهداني) المرشح للإنتخابات النيابية القادمة في منطقة "حي الضباط" ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

واضافت ان "العبوة اسفرت عن استشهاده واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة كانوا معه بداخل العجلة".

وتابعت انه "بمتابعة وتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".

وقتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس "أدى انفجار عبوة لاصقة بعجلة المدعو صفاء المشهداني الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس محافظة بغداد وهو مرشح الى مجلس النواب إلى مفارقته الحياة بالحال واصابة ثلاثة اشخاص من افراد حمايته بجروح خطيرة".

واوضح المصدر أن "الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء في الطارمية"، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة والتي تتبع إداريا لمحافظة بغداد.

ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن "تحالف سيادة" الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

وتُعدّ الانتخابات المقبلة سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ الغزو الأميركي في العام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين.

ويضمّ البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا أغلبيتهم يمثلون أحزابا شيعية موالية لإيران أوصلت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى منصبه الحالي، ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".