إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بعد تسليم "حماس" جثث أربعة رهائن

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعادت السلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء فتح معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة، بعد أن سلّمت حركة "حماس" جثث أربعة رهائن إسرائيليين ليلة أمس الثلاثاء.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن القرار جاء في إطار التزامات اتفاق وقف إطلاق النار، ويشمل استئناف حركة العبور من وإلى القطاع، بالإضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأفادت قناة "كان" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية قرّرت رفع القيود المفروضة على المعبر بعد تسلّم الجثث، مشيرة إلى أن "حماس" أعربت عن نيّتها تسليم رفات رهائن إضافيين اليوم الأربعاء.

ويُذكر أن الاتفاق ينص على تسليم "حماس" ما مجموعه 28 جثمانا. وباحتساب أنه تم تسليم أربع جثث ليلة الثلاثاء، لا يزال لدى الحركة 20 جثمانا لم تسلّمها بعد.