ترامب يزور اليابان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليابان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري قبل أن يشارك في كوريا الجنوبية في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، بحسب ما أعلنت واشنطن.

وقال وزير المالية الأميركي سكوت بيسنت خلال فعالية في واشنطن بثّتها شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية إنّ "الرئيس سيقوم بزيارة لليابان، وبعد ذلك سيتوجه إلى كوريا الجنوبية لحضور قمّة آبيك، حيث سيلتقي القادةُ".

وتُعقد قمّة آبيك يومي 31 تشرين الأول/أكتوبر والأول من تشرين الثاني/نوفمبر، لكنّ التاريخ المحدّد لزيارة ترامب إلى اليابان غير معروف.

وستكون هذه أول رحلة لترامب إلى المنطقة منذ عودته إلى السلطة في كانون الياني/يناير.

وتأتي زيارة ترامب لليابان في وقت يجتاز فيه الأرخبيل فترة من عدم اليقين السياسي في ظل سعي قادة المعارضة الرئيسيين للاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء للإطاحة بالحزب الحاكم.

كما سيشارك ترامب في قمّة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي ستُعقد في ماليزيا من 26 تشرين الأول/أكتوبر ولغاية 28 تشرين الأول/أكتوبر لحضور حفل توقيع اتفاقية سلام بين تايلاند وكمبوديا.

وتأتي زيارة ترامب إلى المنطقة وسط توترات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، لا سيما بشأن الرسوم الجمركية.

ومن المقرّر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمّة آبيك.

وهدّد ترامب الجمعة بإلغاء هذا اللقاء، لكنّ وزير ماليته أعرب الأربعاء عن ثقته بأنّ اللقاء سيتمّ.

AFP