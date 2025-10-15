الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى فتح جميع المعابر إلى غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حثّت الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الأربعاء، على فتح كلّ المعابر "فوراً" لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والمدمّر، في وقت تتواصل عملية تبادل رفات القتلى بين الدولة العبرية وحركة حماس، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال توم فليتشر مسؤول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مقابلة مع وكالة فرانس برس في القاهرة، "نطالب بالوصول من دون عوائق"، مضيفاً "نريد أن يحصل ذلك الآن في إطار اتفاق" وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

ويتوجه فليتشر الخميس إلى معبر رفح من الجانب المصري من الحدود مع قطاع غزة المقفل منذ أشهر عدة.

والاثنين، وقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر في شرم الشيخ وثيقة اتفاق غزة الذي توسّط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة حماس، مع التأكيد على الالتزام "بمستقبل يسوده السلام الدائم".

ورأى فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنّ "اختبار هذا الاتفاق ليس من خلال الصور والمؤتمرات الصحافية والمقابلات... الاختبار هو أن نُطعم أطفالنا، وأن نوفر التخدير في المستشفيات للأشخاص الذين يتلقّون العلاج، وأن ننصب خيما فوق رؤوس الناس".

وقال "نريد أن تكون جميع المعابر مفتوحة، وأن يكون الوصول إليها متاحاً بشكل كامل. يجب أن نتمكن من إيصال المساعدات على نطاق واسع".

المصدر: فرانس برس