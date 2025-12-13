حصيلة الفيضانات في إندونيسيا تتخطّى الألف قتيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إندونيسيا مؤخّراً إلى 1003، فيما لا يزال 218 شخصا في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث السبت.

وقالت الوكالة إنّ الفيضانات التي ضربت مقاطعات شمال وغرب سومطرة وآتشيه قبل أسبوعين أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 5400 شخص، بينما لا يزال 1,2 مليون نسمة يقيمون في ملاجئ موقتة.

وضربت عواصف استوائية وأمطار موسمية جنوب شرق آسيا وجنوبها هذا الشهر، ما تسبب في انزلاقات تربة وفيضانات مفاجئة، في حين يُتوقع هطول مزيد من الأمطار.

وفي مقاطعة آتشيه في سومطرة التي شهدت تسونامي مدمراً عام 2004، يكافح السكان لاستعادة حياتهم الطبيعية، لكن الإحباط والغضب يتزايدان مع تأخر وصول المساعدات.

وأعلن محافظ آتشيه، مزكير مناف، في حديث للصحافيين تمديد إجراءات الطوارئ المعمول بها حاليا لأسبوعين آخرين "لاستكمال إعادة الإعمار والإصلاح العاجل للبنى التحتية".

وأشار إلى أن "الحاجة الأكثر إلحاحا هي للأدوية، إذ يُصاب الناس بالمرض". وقال: "تعاني مجتمعاتنا من أمراض جلدية وسعال وحكة وغيرها من الأمراض".

وتصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 51,82 مليار روبية (3,1 مليارات دولار أميركي)، وترفض الحكومة الإندونيسية حاليا طلب مساعدات دولية.