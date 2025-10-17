العثور على جثتي امرأتين بعد جنوح قارب مهاجرين في اليونان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- عُثر، اليوم الجمعة، على جثتي امرأتين على ساحل صخري في جزيرة خيوس اليونانية بعد جنوح قارب يقل 29 مهاجراً، وفق ما أعلن خفر السواحل اليونانيون.

وقال متحدث باسم خفر السواحل لوكالة فرانس برس "خلال عملية إنقاذ مهاجرين جنح قاربهم على الساحل، عُثر على امرأتين متوفيتين، ونُقل عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة جرحى إصابتهم خطيرة، إلى مستشفى خيوس".

وتُعدّ جزر بحر إيجه القريبة من تركيا، وبينها خيوس، من أبرز نقاط الدخول إلى أوروبا للمهاجرين الفارّين من الحروب والفقر، وتنطوي هذه الرحلات البحرية على مخاطر قاتلة في كثير من الأحيان.

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، انتُشلت أربع جثث قبالة جزيرة ليسبوس بعد غرق قارب مطاط كان على متنه 38 مهاجراً.

وسجّلت اليونان خلال الصيف زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الوافدين، خصوصاً من ليبيا نحو جزيرة كريت.

وأفاد خفر السواحل اليونانيون بإنقاذ مجموعة أخرى من 23 شخصاً الجمعة قرب كريت.

وكانت الحكومة اليونانية المحافظة، التي شدّدت تدريجاً سياستها تجاه المهاجرين، قد قرّرت مطلع تموز/يوليو تعليق طلبات اللجوء لثلاثة أشهر للأشخاص الواصلين بحراً من شمال إفريقيا، وهو إجراء انتقدته منظمات دولية عدة، بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا.

المصدر: فرانس برس