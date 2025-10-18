انفجار على ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت شركة الأمن البحري البريطانية Ambrey اليوم (السبت) بأن ناقلة نفط تقلّ علم جمهورية الكاميرون أطلقت نداء استغاثة بعد تعرضها لانفجار على متنها، على بُعد نحو 60 ميلاً بحرياً جنوب مدينة أحور جنوب اليمن.

وأشارت الشركة إلى أنها على علم بـ«واقعة جارية» قبالة سواحل أحور، دون أن توفر حتى الآن تفاصيل إضافية عن سبب الانفجار أو حجم الأضرار. وفق ذلك، تواصل الجهات المعنية رصد الوضع والتحقيق بما حدث.

تأتي هذه الحادثة في إطار تصعيد متواصل يستهدف السفن العاملة في ممرات الملاحة الحيوية قرب اليمن، حيث تتكرر الهجمات أو الحوادث المجهولة المصدر على ناقلات وشحنات بحرية.

لا تزال هوية الجهة المسؤولة عن الانفجار غير معلنة رسميّاً، ما يفتح تساؤلات بشأن إمكانية تورط جماعات مسلحة تعتبر اليمن أحد ساحاتها.

مثل هذه الحوادث تثير مخاوف من تأثر حركة الملاحة الدولية والإمدادات النفطية، خاصة في منطقة خليج عدن والمضائق المجاورة التي تشكّل شرياناً تجارياً مهماً.

المصدر: رويترز