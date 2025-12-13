الأمطار تستمر في الهطول بمختلف مدن إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان توقعات الطقس للـ 48 ساعة المقبلة، مشيرةً إلى استمرار هطول أمطار خفيفة ومتفرقة مع تساقط الثلوج حتى المساء.

وذكرت الأرصاد أن طقس اليوم السبت 13/12/2025 سيكون غائماً كلياً، مع هطول أمطار خفيفة ومتواصلة حتى المساء، إضافة إلى تساقط كميات خفيفة من الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية.

كما أوضحت أن درجات الحرارة ستكون قريبة من معدلات يوم أمس، على أن تتراوح مدى الرؤية بين 8 و10 كيلومترات خلال الساعة الواحدة.

وأضافت أن طقس يوم غدٍ الأحد 14/12/2025 سيكون غائماً كلياً في البداية ثم يتحول إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول زخات خفيفة من الأمطار، خاصة في بعض مناطق شرق الإقليم.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة سترتفع قليلاً مقارنةً بدرجات اليوم، فيما ستبقى مدى الرؤية بين 8 و10 كيلومترات.

وفيما يأتي درجات الحرارة المتوقّعة خلال 24 ساعة المقبلة:

أربيل 13 درجة مئوية

السليمانية 12 درجة مئوية

دهوك 13 درجة مئوية

زاخو 13 درجة مئوية

كركوك 15 درجة مئوية

حلبجة 15 درجة مئوية

كرميان 17 درجة مئوية