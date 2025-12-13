مراسل كوردستان24: المياه الموحلة في الزاب الصغير تتسبّب بمشاكل لمشاريع مياه الشرب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تسببت موجة الأمطار الغزيرة التي شهدها إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية بتشكّل سيول في عدد من المناطق، ما أسفر عن أضرار بشرية ومادية، فضلاً عن انقطاع مياه الشرب عن مدن ونواحٍ عدة، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الزاب الصغير وتلوّثها.

وقال آراس أمين، مراسل كوردستان24، إن موجة الأمطار الأخيرة أدت إلى خسائر مادية وبشرية، إلا أنها في المقابل كان لها تأثير إيجابي على منسوب المياه الجوفية والسدود.

مشيراً إلى أن العام الماضي شهد جفافاً ملحوظاً، وأن غياب هذه الأمطار كان قد ينذر بوقوع كارثة إنسانية أكبر.

وأوضح المراسل أن من أبرز الآثار السلبية للموجة المطرية ارتفاع مستوى عكورة مياه الزاب الصغير في بعض المناطق إلى أكثر من 1000 وحدة (NTU)، في حين يجب أن تكون أقل من 5 وحدات (NTU) لتكون صالحة للشرب، الأمر الذي أدى إلى عجز مشاريع المياه في أقضية قلعة دزة ودوكان وطق طق وكوية عن تنقية المياه.

وأضاف أن استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه تسبب في تعقيد عمل مشاريع مياه الشرب التي تعتمد على الزاب الصغير كمصدر رئيسي.

مبيناً أن مديرية توزيع المياه في قضاء قلعة دزة لم تتمكن من توفير المياه للسكان لمدة أربعة أيام.

من جهتهم، أكد مسؤولون في إدارات المناطق المتضررة، في حديثهم لكوردستان24، استمرار الجهود لمعالجة أزمة مياه الشرب وتقديم المساعدات للمواطنين الذين لحقت بهم أضرار جراء السيول.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر موجة الأمطار الحالية حتى وقت متأخر من مساء يوم غدٍ الأحد.