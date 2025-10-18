الرئيس بارزاني: سنقف أمام التحديات بالوحدة والتضامن من أجل مستقبل كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تأمل الرئيس مسعود بارزاني في تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية.

وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد على أن الجميع أحرار في التصويت، ولكن من المهم مراعاة الخدمات المقدمة لمدن كوردستان.

واجتمع الرئيس بارزاني، اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، بلفيف من علماد الدين الإسلامي وممثلين عن المكونات الدينية الأخرى في إقليم كوردستان، في قاعة سعد عبدالله في أربيل.

وفي كلمة ترحيبية بالحضور، قال الرئيس بارزاني: "لقد ورثنا ثقافة التعايش عن أسلافنا، كلنا بشر نعبد الله، ورؤيتكم معاً هنا أجمل مثال على التنوع الذي يلون عالمنا".

وأشار أيضاً إلى أن ثقافة التعايش هذه خدمت كوردستان عبر التاريخ، وأن الإرهاب لم يميز بين الأديان، لذا لا يجب أن نميز بين بعضنا البعض.

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن تستمر ثقافة التعايش هذه وتترسخ أكثر، قائلاً: تُحاك العديد من الخطط ضد هذا الإقليم، وقد كانت هذه سياسة الحكومات العراقية على مرّ التاريخ، لذلك لا يمكننا التصدي لكل التحديات إلا من خلال الوحدة والتكاتف، وهذا من أجل مصلحة ومستقبل شعب كوردستان.

وتحدث الرئيس بارزاني في سياق كلمته عن أن الأعداء يحاولون بكل الطرق تدمير الثقافة الأصيلة الكوردية (الكوردَوارية)، وأنهم يتسللون بوسائل مختلفة إلى العادات والتقاليد الكوردوارية الأصيلة، لكنه أكد أن بفضل الإيمان بالله ووحدتكم، ستفشل هذه المحاولات المشبوهة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، قال الرئيس بارزاني: نأمل أن تتشكل حكومة إقليم كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية، وهناك عمل جاد لتحقيق ذلك.

وفيما يتعلق بخطاب الوسطية، قال الرئيس بارزاني: من المهم أن يضطلع العلماء الأفاضل بدور أكبر في تعزيز الانتماء للأرض وحب الوطن، وكذلك في مواجهة ظاهرة المواد المخدرة التي تُعدّ آفة هذا العصر وتهدد بتفكيك أواصر شبابنا، وكل خطوة نحو هذه الغاية هي مبدأ وعقيدة وعمل كل الأديان.

وفي جزء آخر من كلمته، تحدث الرئيس بارزاني عن الانتخابات، مشيراً إلى أن من حق كل شخص أن يصوّت بحرية، لكن من المهم أن يُقدَّر الجهد والخدمة المقدَّمة لمدن كوردستان.

كما عبّر الرئيس بارزاني عن امتنانه العميق لشعب كوردستان الذين صمدوا في وجه ظلم قطع حياة وأرزاق شعب كوردستان، وقال: على الرغم من كافة الملاحظات، إلا أنه من أجل مصلحة كوردستان، شاركنا في الانتخابات.