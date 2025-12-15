دهوك تشهد نهضة طبية: إنجاز 24 مشروعاً استثمارياً صحياً بكلفة 141 مليون دولار"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهد القطاع الصحي في محافظة دهوك نقلة نوعية ملحوظة، تمثلت في إنجاز 24 مشروعاً استثمارياً في المجال الطبي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 141 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه المشاريع ضمن استراتيجية حكومة إقليم كوردستان لدعم وتعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة للمواطنين.

ومن بين أبرز هذه المشاريع، مستشفى خاص حديث أقيم على مساحة 6500 متر مربع، يتألف من ثلاثة مبانٍ رئيسية وستة طوابق. ويضم المستشفى 48 عيادة تخصصية، و12 غرفة عمليات، و70 سريراً للمرضى. ويعد هذا الصرح الطبي نموذجاً للمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في دهوك ومواكبة المعايير العالمية.

وفي تصريح خاص لـ"كوردستان 24"، أكد الدكتور هفال صديق، مدير عام الاستثمار في دهوك، على الدعم الكبير الذي توليه الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم للقطاع الصحي. وأشار إلى أنه تم منح التراخيص لـ 24 مشروعاً استثمارياً صحياً، تم إنجاز عدد كبير منها ودخلت حيز الخدمة.

وأضاف د. صديق: "خلال فترة الكابينة التاسعة، تم منح إجازات لـ 12 مشروعاً صحياً، ولدينا خطط لمنح المزيد من التراخيص، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع النوعية والمتخصصة، مثل مراكز علاج الأورام والسرطان، حيث يجري العمل حالياً على مشروعين كبيرين في هذا المجال".

وأوضح هيثم برواري، المدير الإداري لمستشفى "شريان" الأهلي في دهوك، أن المستشفى تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية المتطورة، لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.

وقال برواري: "نسعى جاهدين لتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية، ونحرص على استقطاب كفاءات طبية متميزة، حتى من خارج البلاد إذا تطلب الأمر، لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة داخل المحافظة، مما يغنيهم عن تكبد عناء السفر للخارج".

وقد ساهمت هذه المشاريع الاستثمارية في إحداث تأثير إيجابي كبير على الواقع الصحي في دهوك، حيث أدت إلى تطوير القطاع وتوفير خيارات علاجية متقدمة لم تكن متاحة سابقاً. ونتيجة لذلك، انخفضت بشكل ملحوظ أعداد المواطنين الذين يضطرون للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، مما يوفر عليهم الجهد والمال، ويعزز الثقة في الخدمات الصحية المحلية.

تقرير: بيوار حلمي - كوردستان 24 - دهوك