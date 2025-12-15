تحت شعار "المصالحة مع الطبيعة".. 100 سيدة في "روانسر" يحيين يوم الجبل العالمي بمسيرة رياضية

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت مدينة "روانسر" في شرق كوردستان(ايران)، نشاطاً رياضياً لافتاً بمناسبة "اليوم العالمي للجبال"، حيث نظمت مجموعة "باوان" النسوية لتسلق الجبال مسيرة حاشدة بمشاركة نحو 100 سيدة، في خطوة تهدف لكسر الروتين اليومي وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للمرأة.

وانطلق المشاركات في المسيرة تحت شعار "المصالحة مع الطبيعة والحياة"، قاصدات سفوح جبل "يلاور" الشاهقة، حيث جمع النشاط بين رياضة المشي لمسافات طويلة وتسلق المرتفعات، في رسالة تؤكد قدرة المرأة على التواجد في كافة الميادين، بما فيها الرياضات الشاقة.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أكدت باري سعيدي، مسؤولة مجموعة "باوان" لتسلق الجبال، أن الهدف من هذه الفعالية يتجاوز الجانب الرياضي. وقالت: "التأثير الأول لهذه النشاطات ينعكس مباشرة على الروحية والمعنويات لدى نسائنا. رسالتنا واضحة؛ المرأة قادرة على تسلق الجبال، وقادرة على الخروج من المنزل لتعزيز صحتها النفسية والجسدية".

وأعربت سعيدي عن أملها في أن تحظى المجموعة بدعم نساء المدينة لتشكيل فريق منظم وكبير يبرز طاقات المرأة في المنطقة.

من جانبها، وجهت روناك محمدي، إحدى المشاركات في المسيرة، رسالة مؤثرة للسيدات والأمهات، قائلة: "كأم لثلاثة أطفال، أطلب من جميع النساء ألا يبقين أسيرات لجدران المنازل والروتين القاتل".

وأضافت محمدي: "تخصيص يوم واحد في الأسبوع للجبل والمشي كفيل بإحداث تغيير جذري. الاهتمام بالنفس والجسد ينعكس إيجاباً على تربية الأطفال والعلاقة الزوجية وإدارة الحياة بشكل أكثر سعادة".

وقطعت المشاركات مسافة تجاوزت الأربعة كيلومترات صعوداً، مستفيدات من خبرة عضوات المجموعة اللواتي اعتلين قمة جبل "يلاور" لمرات عديدة سابقاً.

وفي هذا السياق، وصفت ثالا بهرامي، عضوة مجموعة "باوان"، الجبل بأنه "منزل الإنسان"، مشيرة إلى أن "السيدات المشاركات أثبتن أنهن مجتهادات ومثابرات". وأضافت: "خلاصة هذا التسلق هي استعادة الثقة بالنفس، لنتمكن من المضي قدماً بنجاح وشموخ في بقية مسارات حياتنا".

وعلى الرغم من أن الفعالية كانت نسوية بامتياز، إلا أنها شهدت مشاركة رمزية لعدد من الرجال والفتية كنوع من الدعم والمساندة لهذه المبادرة النسوية.

واختتمت الفعالية بتكريم عدد من السيدات المشاركات وتوزيع الجوائز التقديرية، تحفيزاً لهن على الاستمرار في ممارسة الرياضة والانخراط الفاعل في الأنشطة المجتمعية التي تزخر بها طبيعة كوردستان الخلابة.

تقرير : كامل بوكاني - كوردستان 24 – روانسر