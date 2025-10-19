حكومة إقليم كوردستان توضح موقفها بشأن المواطنين الكورد المحتجزين في ليبيا

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم 19 تشرين الأول 2025، أنها تتابع عن كثب قضية المواطنين الكورد الذين احتُجزوا مؤخرًا في دولة ليبيا، مشددة على أن الجهود مستمرة لضمان إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة أنه وبناءً على توجيهات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تم منذ اللحظات الأولى للحادثة تشكيل فريق خاص من الجهات المعنية، ولا سيما وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية، لمتابعة القضية واستكمال جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإطلاق سراح المحتجزين وضمان عودتهم الآمنة.

وأضاف البيان أن الجهود الميدانية والدبلوماسية مستمرة على مدار الساعة، ومن المتوقع – بمشيئة الله – أن تكتمل الترتيبات خلال أسبوع واحد لتأمين عودتهم إلى الإقليم.

ودعت حكومة إقليم كوردستان، في ختام بيانها، وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول الأخبار المتعلقة بالقضية، وعدم تداول معلومات غير مؤكدة قد تثير القلق لدى عائلات المواطنين المعنيين.

وكانت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، وصول 25 شاباً كوردياً إلى الإقليم عبر مطار أربيل الدولي، بعد الإفراج عنهم في ليبيا حيث كانوا محتجزين لأكثر من خمسين يوماً، الشهر الماضي.

وكان في استقبالهم المديرة العامة لمركز التنسيق المشترك للأزمات سروة رسول، والمستشار في دائرة العلاقات الخارجية سليم باشا، إضافة إلى مدير الإعلام والعلاقات في الدائرة عبدالخالق محمد، حيث جرى توفير الدعم الطبي والإجراءات اللازمة لهم فور وصولهم.

وأعربت سروة رسول عن سعادتها بعودة الشبان سالمين إلى أرض الوطن، مشيرة إلى حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون الليبية، وفق ما نقله الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارحية.

وقدمت الشكر لمسؤولي دائرة العلاقات الخارجية وممثلية العراق في ليبيا على جهودهم التي أثمرت عن العثور على الشبان وتأمين الإفراج عنهم وتزويدهم بجوازات سفر.

كما ثمّنت دعم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في متابعة ملف إعادتهم.

وكان القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا، أحمد الصحاف، في 10 أيلول 2025 نفى صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض الشبان الكورد الـ25 العالقين في ليبيا لأي أذى.

وقال الصحاف في مقابلة مع كوردستان24، إن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص "غير دقيقة"، مشيراً إلى أنه كان يزور الشبان يومياً وأن أوضاعهم كانت جيدة للغاية.

وأضاف أن السفارة حاولت إعادتهم إلى بلدهم بناءً على رغبتهم، إلا أن الشبان رفضوا العودة وأصروا على استكمال رحلتهم عبر البحر.

وبيّن أن جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى ليبيا يتم تجميعهم في مكان واحد.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء 10 أيلول 2025، عاد الشبان الكورد الـ25 المحتجزون في ليبيا إلى إقليم كوردستان عبر مطار أربيل الدولي.

وقدمت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان شكرها لرئيس الحكومة مسرور بارزاني على تكفله بإعادة هؤلاء الشبان.