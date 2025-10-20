(الكورد والقضية الوطنية السورية).. عفرين تحتضن ندوة عن السلم الأهلي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قدم "المناضل" الكوردي السوري حسن شندي يقيم ندوة في مدينة عفرين بعنوان “الكورد والقضية الوطنية السورية و ركّز خلالها على أهمية السلم الأهلي والتعايش المشترك بين جميع مكونات المجتمع السوري. وحل القضية الكوردية ضمن الاطار الوطني.

الندوة انعقدت على مدرج المركز الثقافي في عفرين، بحضورٍ تجاوز ثلاثمئة شخصية من النخب الفكرية والاجتماعية ووجهاء المنطقة.

وشهدت مداخلاتٍ موسّعة أكدت على ضرورة استعادة القرار الك,ردي السوري وتوحيد الجهود للحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة وتعزيز دور الكرد كجزء أصيل من النسيج الوطني السوري وشريك وطني.