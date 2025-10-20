وفد حماس يبحث مع مسؤولين مصريين في الحوار الفلسطيني

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يلتقي وفد من حركة حماس مصريين في القاهرة للبحث في الحوار الفلسطيني الذي تعتزم مصر استضافته، والهادف الى البحث في مستقبل غزة بعد الحرب، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الاثنين.

وأوضح مصدر مطلع أن وفد حماس سيعقد خلال اليومين المقبلين "لقاءات مع المسؤولين المصريين تتعلق بالحوار الفلسطيني الفلسطيني الذي سترعاه مصر قريبا".

وأشار الى أن الحوار "يهدف إلى توحيد الجسم الفلسطيني ومناقشة القضايا الرئيسية المهمة بما في ذلك مستقبل قطاع غزة وتشكيل لجنة الكفاءات المستقلة التي ستتولى إدارة القطاع"، مشددا على أن حماس "تعهدت للوسطاء بتمكين لجنة الكفاءات المستقلة".

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبناء على خطة من 20 بندا طرحه، بعد حرب مدمرة استمرّت سنتين عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

وتنص الخطة على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين وانسحاب إسرائيلي من مناطق عدة، وفي مرحلة لاحقة، تسليم إدارة القطاع الى لجنة من التكنوقراط المستقلين بإشراف "مجلس سلام" يرأسه ترامب.

وأكدت حماس أنها لا تعتزم المشاركة في حكم القطاع خلال المرحلة الانتقالية، مع تشديدها على ضرورة البحث في مستقبل القطاع.

وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم لفرانس برس الأحد إن الحركة تجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح، والفصائل الأخرى، من أجل "بلورة موقف وطني لتجاوز الملفات الشائكة والوصول لموقف وطني موحد حول القضايا الرئيسية المهمة".

وقال المصدر المطلع إن وفد حماس سيلتقي الاثنين مسؤولين مصريين وقطريين للبحث في "الخروق الاسرائيلية خصوصا عشرات الغارات الجوية التي أسفرت عن عشرات الشهداء في قطاع غزة أمس".

وأضاف أن الوفد "سيناقش البدء بالمرحلة الثانية لاتفاق وقف النار، وفتح معبر رفح الحدودي (بين مصر والقطاع) وزيادة المساعدات للقطاع بناء على الاتفاق الذي ينص على إدخال 400 شاحنة يوميا، واستكمال الانسحابات الإسرائيلية من القطاع".

ووصل الوفد الى مصر الأحد في يوم شنّت إسرائيل فيه غارات على القطاع الفلسطيني متهمة الحركة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر. ونفت حماس هذه الاتهامات.

وقال الدفاع المدني في غزة إن الغارات أوقعت 45 قتيلا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده في مواجهات في رفح بجنوب القطاع.

وكان ترامب أكد الأحد أن الهدنة في غزة ما زالت صامدة بعدما شنّت إسرائيل غارات قالت إنها على أهداف لحماس، متهمة إياها بمهاجمة قواتها، في أعنف تصعيد منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ. وأعلن الجيش الإسرائيلي ليل الأحد وقف ضرباته و"إعادة تطبيق" الهدنة.

AFP