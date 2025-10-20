كربلاء: مكبات نفايات مفتوحة وأحياء منسية.. وسكان يصارعون الإهمال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في حي الغدير ومناطق أخرى بمدينة كربلاء، تتكدس آلاف الأطنان من النفايات في الشوارع والأزقة، محولة الأحياء السكنية إلى ما يشبه مكبات قمامة مفتوحة. هذا المشهد المأساوي، الذي أصبح جزءاً من الحياة اليومية للسكان، يعكس إهمالاً حكومياً حاداً وغياباً شبه تام للخدمات الأساسية، مما يضع حياة المواطنين، خاصة الأطفال، في مواجهة مخاطر صحية وبيئية جسيمة.

شوارع غير معبدة، وأكوام من القمامة ترعى فيها الماشية والكلاب السائبة، وشبكات كهرباء عشوائية تتدلى كشباك عنكبوتية خطرة؛ هكذا يبدو الواقع في هذه الأحياء المنسية.

صباح جمعة، أحد سكان المنطقة منذ 13 عاماً، يؤكد أن الوضع لم يتغير، بل يزداد سوءاً. يقول بحسرة لكوردستان24: "لا توجد أي خدمات هنا، لا ماء ولا كهرباء منتظمة. نضطر لمرافقة أطفالنا إلى المدارس خوفاً عليهم من الحيوانات السائبة التي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً".

المعاناة لا تقتصر على المخاطر الأمنية، بل تمتد إلى التهديد الصحي المباشر. بالقرب من "مدرسة الإسراء للبنات"، تتحول أكوام النفايات إلى مصدر للأمراض والحشرات، مما يجبر أهالي الطلاب على تنظيف محيط المدرسة بأنفسهم.

تقول إحدى الأمهات: "نحن نتحمل كل شيء، الغبار والأوساخ والأمراض. نخشى على أطفالنا من العقارب والأفاعي. لا أحد يتابع أوضاع المدرسة أو المنطقة".

ويشكو السكان من أن غياب الرقابة البلدية سمح بتحول مناطقهم إلى مكب نفايات عشوائي، بينما يشير آخرون إلى أن تأخر رواتب عمال النظافة لأشهر فاقم الأزمة.

فيما تبقى شوارع كربلاء شاهدة على وعود لم تتحقق، يناشد سكان هذه الأحياء الجهات الحكومية بالتحرك الفوري، مؤكدين أن أبسط حقوقهم في بيئة نظيفة وآمنة باتت حلماً بعيد المنال في مدينة تحمل رمزية دينية كبيرة.

تقرير : بيوار حلمي – كوردستان24 – كربلاء