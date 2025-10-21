الحكومة الإسرائيلية: الجثة المعادة الاثنين من غزة عائدة للجندي تال حايمي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إسرائيل الثلاثاء أن الجثة التي أعادتها حركة حماس الاثنين عائدة لضابط الصف تال حاييمي الذي قتل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "في ختام عملية التحقق التي أجراها المعهد الوطني للطب الشرعي أبلغ ممثلون عن الجيش عائلة الرهينة تال حاييمي" بالتعرف على جثته.

وقتل تال حاييمي (41 عاما) قائد وحدة الدفاع في كيبوتس نير yسحق خلال هجوم حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 الذي أشعل شرارة الحرب في قطاع غزة. وقد اقتادت حركة حماس جثته إلى قطاع غزة يومها.

أعلنت إسرائيل الإثنين أنها تسلّمت رفات رهينة إضافية في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان إنّ "إسرائيل تسلّمت، عبر الصليب الأحمر، نعش رهينة مفقود تمّ تسليمه لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في قطاع غزة".

وأكد الجيش والشاباك في وقت لاحق أن الرفات عاد إلى إسرائيل، وسيتم إرساله إلى "المعهد الوطني للطب الشرعي لتحديد هويته".

وقال مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة فرانس برس إن الجناح العسكري للحركة سلم رفات الرهينة للصليب الأحمر بعدما تسلمه من كتائب أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت كتائب أبو علي مصطفى في بيان إنه "انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تعلن تسليمها جثة أحد جنود الاحتلال تنفيذا لبنود اتفاق غزة".

وقبل عملية التسليم هذه، أعادت حماس 12 جثة لرهائن إلى إسرائيل، من أصل 28 جثة تعهدت إعادتها في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

AFP