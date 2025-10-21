انطلاق مشروع "الحزام الأخضر" في أربيل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو عن انطلاق مشروع الحزام الأخضر في العاصمة اربیل باقلیم كوردستان العراق، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، بهدف زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التلوث وتحسين المناخ في المنطقة.

ويبدأ المشروع في مرحلته الأولى ضمن منطقة بحركة، ويتضمن زراعة ملايين أشجار الفستق والزيتون على مساحة تبلغ 13 ألف دونم، على أن يتم خلال جميع مراحله غرس نحو 7 ملايين شجرة، في واحدة من أكبر المبادرات البيئية في الإقليم.

مشروع استراتيجي لمكافحة التصحر وتخفيف التلوث

يُعد هذا المشروع من المشاريع البيئية الاستراتيجية التي تهدف إلى تقليل الغبار ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الرقعة الخضراء في العاصمة.

وقبل البدء بتنفيذه، أجرت عدة لجان فنية وبحثية دراسات ميدانية بمشاركة خبراء محليين وأجانب، حيث زار فريق من المهندسين الزراعيين اليونانيين أربيل مؤخرًا لإجراء فحوصات للتربة والمياه والبيئة، بغرض تحديد الأنواع الأنسب من الأشجار للمنطقة.

خطة طويلة الأمد لبيئة أنظف

ويأتي مشروع الحزام الأخضر ضمن الاستراتيجية العامة لحكومة إقليم كوردستان في مجال حماية البيئة وتحسين نوعية الهواء والمياه.

فخلال الأعوام الماضية، نفذت الحكومة عدة مشاريع بيئية مهمة، من بينها مشروع “روناكي” لتوليد الطاقة النظيفة، وإغلاق مولدات الأحياء السكنية التي كانت تُسبب تلوثًا كبيرًا، إلى جانب حملات تنظيف واسعة في عموم أربيل.

وبحسب الماستر بلان الخاص بمدينة أربيل، فإن مشروع الحزام الأخضر سيُسهم في زيادة المساحات الخضراء في العاصمة بنسبة 25%، ما يجعل من أربيل مدينة أكثر نقاءً واستدامة بيئيًا.