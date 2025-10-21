بتوجيه من مسرور بارزاني.. إرسال قافلة ثالثة من مرضى الثلاسيميا إلى الخارج لزرع نخاع العظم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صباح يوم الثلاثاء، 21/10/2025، وبتوجيه من مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، تم إرسال القافلة الثالثة المكونة من 48 مواطناً من إقليم كوردستان من مرضى الثلاسيميا والمتبرعين ومرافقيهم، لإجراء زرع نخاع العظم بعد الفحوصات الطبية والتحضيرات الطبية والإجراءات العلمية، إلى الخارج من قبل وزارة الصحة، عبر مطار أربيل الدولي.

وتمت تغطية جميع نفقات السفر والعودة والإقامة والفحوصات والجراحات والعلاجات. وتوفير الميزانية اللازمة لإرسال 140 مريض ثلاسيميا لإجراء زرع نخاع العظم بعد إتمام الإجراءات وإرسالهم إلى عدد من المستشفيات المعتمدة من قبل JCI، بميزانية تصل إلى حوالي 11 مليار دينار للمرضى سواء كان لديهم متبرع أو بدون متبرع.

ونقل وزير الصحة رسالة الدعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان وشكره على هذا المشروع الإنساني لحكومة إقليم كوردستان وتمنى لهم الشفاء والعودة الآمنة، حيث يوجد حالياً 120 شخصاً في المستشفيات، وفي الأيام المقبلة سيتم إرسال القافلة الرابعة التي تضم 60 مريضاً ومرافقيهم لنفس الغرض.