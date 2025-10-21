رئيس المخابرات المصرية يلتقي نتانياهو في القدس

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس الثلاثاء لإجراء محادثات تصبّ في إطار مساعي الحفاظ على وقف إطلاق النار الهشّ في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب نتانياهو.

وجاء في البيان أن نتانياهو "التقى مع فريقه المهني رئيس المخابرات المصرية في مكتب رئيس الوزراء في القدس".

وأضاف "خلال الاجتماع، نوقِشَت سبل تعزيز الهدنة السارية في القطاع، والعلاقات الإسرائيلية-المصرية، وتدعيم السلام بين البلدين، بالإضافة إلى الخوض في قضايا إقليمية أخرى".

وأشار البيان إلى خارطة طريق غزة التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي شملت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تمّ برعايته ووساطة مصرية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية قريبة من السلطات منها "إكسترا نيوز"، بأن رئيس المخابرات المصرية سيجتمع أيضا مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الموجود أيضا في إسرائيل.

وتأتي زيارة رشاد إلى القدس بعد مرور أكثر من أسبوع على الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس، بموجب اتفاق توسطت فيه مصر واستضافت القائمين عليه في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وتتزامن زيارة رئيس المخابرات المصرية أيضا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي يسعى بدوره إلى حفظ وقف إطلاق النار في القطاع.

ومن المتوقع أن يلتقي فانس الثلاثاء المبعوثين الأميركيين ويتكوف وجاريد كوشنر وخبراء عسكريين يراقبون الهدنة.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أنه سيلتقي أيضا مسؤولين إسرائيليين بينهم نتانياهو الأربعاء في القدس.

