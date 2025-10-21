بمشاركة مسرور بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني يطلق حملته الانتخابية في زاخو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، انطلق مساء اليوم الثلاثاء تجمّع جماهيري في إدارة زاخو المستقلة ضمن حملة الديمقراطي الكوردستاني لدعم قائمته 275 للانتخابات البرلمانية العراقية.

وأطلق مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني حملتهم الانتخابية لمجلس النواب العراقي تحت شعار "التوافق – التوازن – الشراكة"، حيث تزيّنت شوارع المدن والأماكن العامة بصورهم ولافتاتهم الدعائية، وبدأوا بعرض برامجهم الانتخابية التي تتناول مستقبل العراق وإقليم كوردستان.

ويؤكد مرشحو الحزب أن الالتزام بمبادئ "التوافق- التوازن- الشراكة" كفيل بحلّ معظم الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد.

مشيرين إلى أن نواب الحزب في الدورات السابقة تمكنوا من تمرير قوانين مهمة أسهمت في تعزيز النظام الاتحادي وحماية حقوق شعب كوردستان.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.