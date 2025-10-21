العتبة العباسية تنفي دعمها لأي جهة سياسية أو انتخابية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نفت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، اليوم الثلاثاء، ما تداولته بعض الشخصيات ووسائل الإعلام من مزاعم بشأن دعمها لأي جهة سياسية أو شخصية انتخابية.

وأكدت العتبة في بيان رسمي، أنها "مؤسسة دينية وخدمية مستقلة، ولا تتدخل في الشأن السياسي أو الانتخابي بأي شكل من الأشكال"، مشددة على أن ما يُنشر بهذا الصدد "عارٍ عن الصحة ويهدف إلى الإساءة لسمعة العتبة ومكانتها الدينية والاجتماعية".

وأشار البيان إلى أن العتبة العباسية المقدسة تواصل أداء مهامها في خدمة الزائرين والمجتمع العراقي بمختلف أطيافه، دون تمييز أو انحياز، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار وتجنب ترويج الشائعات.

تأتي هذه التوضيحات في ظل تصاعد الحملات الانتخابية في العراق استعداداً لانتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث تتداول بعض المنصات الإعلامية أخباراً تربط بين مؤسسات دينية وشخصيات سياسية. ويُعد موقف العتبة العباسية امتداداً لنهج العتبات المقدسة في النجف وكربلاء بالابتعاد عن التجاذبات السياسية وحصر نشاطها في الجوانب الدينية والإنسانية والخدمية.