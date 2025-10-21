وفدٌ أمني مشترك من حكومتي كوردستان والاتحادية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان أن وفداً رفيع المستوى من الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات زار وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

وأشارت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن هدف الاجتماع كان متابعة التحضيرات الأمنية الخاصة بإجراء الانتخابات، وتحديد الاحتياجات المطلوبة، وتعزيز التنسيق الأمني بين الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

كما ذكرت الوزارة أن وفد الحكومة الاتحادية عبّر عن ارتياحه للاستعدادات الأمنية الكاملة والناجحة في إقليم كوردستان، ولتنظيم التحضيرات بأفضل شكل ممكن.