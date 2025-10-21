رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع السفير التركي لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، قبل ظهر اليوم (الثلاثاء، 21 تشرين الأول 2025)، أنيل بورا إنان، سفير الجمهورية التركية لدى العراق.

وخلال اجتماعهما، ناقش الجانبان علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، ومسألة المياه بين تركيا والعراق، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، ومستقبل العملية السياسية والأوضاع الداخلية للعراق وإقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على تعزيز علاقات تركيا مع العراق وإقليم كوردستان، وخاصة الاقتصادية منها. في هذا السياق، وصفا استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بالخطوة الإيجابية لصالح الاقتصاد العراقي بصورة عامة، وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثقافية والاجتماعية بين الجانبين.

وشكلت التطورات الأخيرة في المنطقة عموماً، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، جانباً آخر من الاجتماع الذي حضره القنصل العام التركي في إقليم كوردستان.