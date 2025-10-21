مسرور بارزاني: خدمة شعب كوردستان واجبنا ولا نمنّن الناس عليها

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، أن الديمقراطي هو من أكبر أحزاب الإقليم وأنجحها.

مؤكداً أنه من المهم والضروري أن يتوجّه الجميع إلى صناديق الاقتراع ويمنحوا الفوز لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 275، من خلال التصويت له.

جاء ذلك، في كلمةٍ لـ مسرور بارزاني خلال مشاركته في تجمعٍ جماهيري في إدارة زاخو المستقلة ضمن حملة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لدعم قائمته 275 للانتخابات البرلمانية العراقية.

وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، أشار مسرور بارزاني إلى نصيحة الرئيس بارزاني وقال: لقد نصحنا الرئيس بارزاني دائمًا بالقيام بحملة على مستوى عالٍ وعدم الانضمام إلى الأشخاص الذين يعارضون الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال: الخدمة من واجبنا، ولن نمنّن الشعب عليها، والحزب الديمقراطي الكوردستاني هو روح كوردستان، ومن يعارضه سيُعارضه الشعب.

وأكّد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الانتخابات البرلمانية العراقية هذه المرة "مهمة جدًا بالنسبة لنا، لأن بعض الأشخاص الذين مثّلوا إقليم كوردستان في البرلمان العراقي سابقًا لم يدافعوا كما ينبغي عن حقوق ومخصصات مواطني الإقليم. لذلك، من الضروري هذه المرة أن نرسل إلى البرلمان أشخاصًا قادرين على الدفاع عن حقوق جميع أبناء كوردستان والعراق".

وقال مسرور بارزاني: هذه الانتخابات بالغة الأهمية، لأنه إن غاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ستُحاك المؤامرات ضد الإقليم، ولكن أينما حلّ الحزب، فإن الخصوم لن يستطيعوا الوقوف في وجه أعضاء الديمقراطي الكوردستاني، لذلك وجوده في بغداد بالغ الأهمية.