وفاة مهاجر كوردي إثر نوبة قلبية داخل مركز احتجاز في ليبيا

أربيل (كوردستان 24)- توفي مهاجرٌ كوردي من إقليم كوردستان بأحد مراكز الاحتجاز في ليبيا، إثر نوبةٍ قلبية.

وقال القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في طرابلس، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، إن "السلطات المعنية في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في دولة ليبيا شرق العاصمة طرابلس أبلغتنا بوفاة "هوگر آسو خدر" إثر نوبة قلبية داخل مركز الاحتجاز".

وذكر الصحاف أن "السفارة العراقية في طرابلس تشارك عائلة الفقيد عميق المواساة في هذه الأوقات الصعبة وتجدد نداءها إلى جميع العائلات بعدم السماح لأبنائهم باتخاذ سبيل الهجرة غير الشرعية، فذلك يعرضهم للمساءلة القانونية ومخاطر مؤكدة".

وأضاف: استكملت سفارة جمهورية العراق في طرابلس في وقت سابق إجراءات إعادة (41) مهاجراً دخلوا ليبيا بشكل غير شرعي".

مشيراً إلى أن "السفارة عملت على توفير تذاكر السفر لإعادة المهاجرين بشكل طوعي إلى العراق بالتنسيق مع وزارة الخارجية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان".