نيجيرفان بارزاني وتوماس باراك يبحثان أوضاع سوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء، 21 تشرين الأول 2025)، والسفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، اتصالاً هاتفياً.

تباحث الجانبان، خلال الاتصال، بشأن الأوضاع في سوريا وآخر تطورات المنطقة.

واتفقا في هذا الصدد على ضرورة حل المشاكل في المنطقة عن طريق الحوار والتفاهم.

وجدد باراك الإعراب عن شكره وتقديره لدور نيجيرفان بارزاني ومساعدته وتعاونه في حل مشاكل الكورد في سوريا مع دمشق، ودعاه لمواصلة ممارسة دوره الإيجابي.