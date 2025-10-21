رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية وتبادل الخبرات، ممثلاً عن مكتب رئاسة الوزراء ومكتب تبادل الخبرات الحكومية.

وضمّ الوفد عدداً من كبار المسؤولين من مكتب رئاسة الوزراء الإماراتي، ووزارات شؤون مجلس الوزراء، والتغير المناخي والبيئة، والاتصالات والحكومة الرقمية، والصحة والوقاية.

وأعرب رئيس الحكومة عن ترحيبه بالوفد الزائر، مثمناً جهودهم في تنفيذ برنامج تبادل الخبرات الحكومية ومشاركة خبراتهم مع نظرائهم في حكومة إقليم كوردستان.

كما بعث بتحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

وفي إطار الزيارة، عقد مسؤولون من الجانبين تسع جلسات نقاشية موسعة، جرى خلالها بحث مجالات متعددة للتعاون المشترك، شملت: الاستراتيجية، والرقمنة الحكومية، واستشراف المستقبل، والاستثمار والاقتصاد، والرعاية الصحية، وتغير المناخ، والخدمات اللوجستية، والطيران، وبناء القدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة الإقليم ودولة الإمارات.

وخلال المناقشات، استعرض الطرفان فرص تعزيز التعاون الثنائي، وأعلنا عن أكثر من 30 مبادرة تهدف إلى نقل الخبرات الإماراتية إلى إقليم كوردستان. ومن بين أبرز هذه المبادرات:

• نظام إدارة الأداء الحكومي: الذي سيوفر لحكومة الإقليم لوحة معلومات مركزية لمتابعة التقدم في مختلف الوزارات، وتحسين اتخاذ القرار، وضمان الشفافية والمساءلة.

• مبادرة “مبرمجو كوردستان”: وتهدف إلى تدريب نحو 30 ألف شاب وشابة في مجالات البرمجة، والذكاء الاصطناعي، ومحو الأمية الرقمية، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين في كوردستان.