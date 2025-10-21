أسايش أربيل تعلن ضبط 19 طناً من زيت الزيتون المغشوش

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 19 طناً من زيت الزيتون المغشوش كان نتَج بشكل غير قانوني ومن دون أي ترخيص رسمي.

وقالت المديرية في بيانٍ لها: بعد إجراء المتابعة من قبل فريقنا الاقتصادي في المديرية، وبالتنسيق مع لجان قائممقامية قضاء مركز أربيل والرقابة التجارية، تمكنا من السيطرة على مخزن يحتوي على 19 طناً من زيت الطعام، كان يُنتَج بشكل غير قانوني ومن دون أي ترخيص رسمي، وبعيداً عن التعليمات الصحية والغذائية.

وتابع البيان: جرى خلط الزيوت العادية بمواد ملونة وعطور لتغيير طبيعتها وتحويلها إلى ما يشبه "زيت الزيتون"، ثم وُضعت تواريخ عليها وشعارات خاصة لبيعها لاحقاً في الأسواق على أنها منتجات أصلية وصحية.

وبحسب البيان، فقد ألقي القبض على شخصين من المتهمين، بأمر من قاضي تحقيق أسايش أربيل، واتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.