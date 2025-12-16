إشادة أممية بجهود حكومة كوردستان في ملف التعداد السكاني والتنمية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مسؤول صندوق الأمم المتحدة للتنمية في إقليم كوردستان، غاريك هايرابتيان، أن حكومة الإقليم تمكنت من إجراء عملية التعداد السكاني العام بنجاح على الرغم من العقبات.

وأشار هايرابتيان إلى أن التعداد السكاني لا يقتصر على جمع الأرقام فحسب، بل يُعد خارطة طريق لتحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وأساساً لتهيئة الأرضية لتوزيع الموارد بشكل عادل.

وفي جزء آخر من حديثه، سلّط هايرابتيان الضوء على التركيبة السكانية للإقليم، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة الشباب يُعد نقطة قوة رئيسية لإقليم كوردستان.

وقال إن شباب الإقليم يشكلون الثروة ورأس المال الأكبر لهذا المجتمع، إلا أن الأهم هو وجود خطة واضحة لمعرفة كيفية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم مستقبلاً.

كما أعرب عن استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع حكومة كوردستان في إعداد أنظمة وخطط استراتيجية للمستقبل، معتبراً أن الاستثمار في عملية التعداد السكاني هو في جوهره استثمار في مستقبل الإقليم.