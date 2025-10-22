بعد أعمال تحديث وتأهيل شاملة.. رئيس الحكومة يفتتح "الفندق الحجري" في سرسنك

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)-في إطار دعم وتطوير القطاع السياحي وتأهيل المرافق الحيوية والتراثية، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، "الفندق الحجري" في ناحية سرسنك بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.

ويأتي هذا الافتتاح بعد أن خضع الفندق لعملية تجديد وتأهيل وتحديث شاملة، ليعود لاستقبال السياح والزوار بحلّة جديدة.

وعقب مراسم إعادة الافتتاح، تفقّد رئيس الحكومة أقسام الفندق ومرافقه المحدّثة، واطّلع على ما تم إنجازه من أعمال صيانة وتطوير.

ويُعد "الفندق الحجري"، الذي شُيّد على مساحة 15,000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 شخصاً، من المعالم البارزة في المنطقة، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1946، وكان قد افتُتح للمرة الأولى عام 1951.