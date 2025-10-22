إتلاف أكثر من 130 كيلوغرامًا من المخدرات والحبوب المخدرة في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في إطار جهودها المستمرة لمكافحة آفة المخدرات، أعلنت لجنة إتلاف المواد المخدرة عن تنفيذ عملية إتلاف واسعة لكميات كبيرة من المخدرات المصادرة، وذلك اليوم الأربعاء.

وخلال مؤتمر صحفي، كشفت اللجنة عن تفاصيل العملية، موضحةً أن الكمية الإجمالية التي تم حرقها وإتلافها بلغت 130 كيلوغرامًا و555 غرامًا من مختلف أنواع المواد والحبوب المخدرة.

وتضمنت الشحنة المضبوطة المواد التالية:

75.6 كيلوغرامًا من مادة الكريستال المخدرة.

15.9 كيلوغرامًا من مادة الحشيش.

13.2 كيلوغرامًا من مادة الترياك (الأفيون).

11.3 كيلوغرامًا من حبوب الهلوسة المتنوعة.

7.5 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا.

6.6 كيلوغرامات من مادة الهيروين.

كميات أخرى من الكوكايين والكراس، بالإضافة إلى سجائر محشوة بالمخدرات.

كما تم إتلاف 550 قطعة من الأدوات المستخدمة في تعاطي المخدرات، شملت أنابيب وموازين وأدوات تدخين.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه المواد تم ضبطها في إطار قضايا تم البت فيها قضائيًا واكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.

وفي هذا السياق، أوضحت أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد أحالت 730 قضية إلى المحاكم المختصة خلال عامي 2022 و2023.

وتتولى عملية الإتلاف لجنة متخصصة تم تشكيلها بموجب القانون، وتعمل تحت إشراف قضائي مباشر برئاسة قاضٍ من الصنف الأول معين من قبل مجلس القضاء في الإقليم.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن جهات حكومية وقضائية وأمنية رفيعة، من بينها ديوان مجلس الوزراء، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومديرية الجمارك، ومعهد الطب العدلي، ووكالة الحماية والمعلومات، ودائرة البيئة، لضمان تنفيذ العملية وفقًا لأعلى المعايير القانونية والبيئية.

وبهذه العملية، يرتفع إجمالي كمية المخدرات التي أتلفتها اللجنة منذ بداية العام الحالي إلى 1330 كيلوغرامًا و821 غرامًا.

وقد وجهت اللجنة شكرها وتقديرها لجميع الجهات المتعاونة التي ساهمت في إنجاح هذه العملية، مؤكدةً على استمرار جهودها لحماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة.