رئيس حكومة إقليم كوردستان يتفقد مشروع الطريق المزدوج أربيل - كويسنجق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، مشروع الطريق المزدوج أربيل – كويسنجق.

وضمن إطار عمل التشكيلة الوزارية التاسعة تم تنفيذ 718 مشروعاً للطرق، من بينها 93 مشروعاً على موازنة الاستثمار و392 مشروعاً على الميزانية الاعتيادية للوزارة، ليصل مجموع الطرق التي أُنشئت إلى 2681 كيلومتراً، فضلاً عن تعبيد 250 قرية، وجميعها اعتمدت على موارد إقليم كوردستان المحلية.

خلال العام الماضي تم إنجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، مبيناً أنه في حال عدم حدوث أزمات مالية، فإن الحكومة ستتمكن خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من تحويل جميع الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات إقليم كوردستان إلى طرق مزدوجة واستكمالها بشكل كامل.

مشروع طريق أربيل - كويه المزدوج قطع مراحل متقدمة، فيما صادق مجلس الوزراء على مشروع طريق كويه - دوكان المزدوج الذي يشهد حالياً أعمال التنفيذ، والمشروعان سيسهمان في ربط محافظتي أربيل والسليمانية بطريق مزدوج.

وخلال السنوات الماضية، عملت التشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان على تنفيذ مشاريع واسعة في مجال البنية التحتية، شملت إنشاء طرق استراتيجية مزدوجة ومد الجسور وتعبيد القرى، في إطار مساعٍ لتعزيز شبكة المواصلات الداخلية والربط بين المحافظات.