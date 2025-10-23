الآلوسي عن "لقاء الـ5 ملايين دولار": حذّرتُ من الشائعة فنسبوها إليّ!

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في تصريح ناري، نفى السياسي العراقي المخضرم مثال الآلوسي، نفياً قاطعاً، صحة المنشورات المتداولة التي نسبت إليه القول بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دفع 5 ملايين دولار لترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأوضح الآلوسي أن تصريحاته الأصلية قد تم اجتزاؤها وتحريفها بالكامل، مؤكداً أنه كان في سياق التحذير من خطورة مثل هذه "الشائعات الصبيانية" وليس تأكيدها.

جاء توضيح الآلوسي رداً على تصميم مصور انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، زعم فيه أن السياسي العراقي كشف عن "وساطة تمت بمبلغ 5 ملايين دولار للقاء ترامب قبل الانتخابات".

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (أكس)، استهل الآلوسي حديثه بعبارة "لا خوفاً ولا حباً، بل ترفعاً"، ليؤكد أن موقفه نابع من مبدأ وليس من أي ضغوط. وشدد قائلاً: "أنا لم أقل هذا الكلام. بل قلتُ لوسيلة إعلامية إن هناك شائعات، بعضها صادر من الحكومة، تروّج بأنه قد تم دفع 5 ملايين دولار لمكالمة مع الرئيس".

وبهذا، حوّل الآلوسي الموقف من مجرد نفي شخصي إلى نقد سياسي أوسع، مجدداً تحذيره "من خطورة هذه الإشاعات الصبيانية". واعتبر أن ترويج مثل هذه الأكاذيب يعكس عقلية فاسدة، مضيفاً: "من الجهل السخيف أن يتخيل الفاسد أن كل سياسيي العالم فاسدون مثله".