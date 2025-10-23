مسـرور بارزاني لـ كوردستان24: الطريق ذو المسارين (أربيل – كوية) سيقلل من حوادث المرور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تفقد مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مشروع الطريق ذو المسارين (أربيل – كوية)، وفي تصريح خص به كوردستان24، أعلن أن هذا المشروع جاء وفاءً بوعد آخر من حكومة إقليم كوردستان للمواطنين، وقد تم إنجاز الكثير من العمل فيه خلال فترة قصيرة، وسيؤدي إلى تقليل الازدحام وحوادث المرور.

وقال رئيس الحكومة: "وعد آخر كنا قد قطعناه سابقاً لشعبنا، وهو أن نجعل طريق أربيل - كوية مزدوجاً وننفذه بجودة عالية جداً. يتم تنفيذ المشروع من قبل شركة محلية، وأشكرهم وأهنئهم من الآن لأنهم استطاعوا، وقبل الموعد المحدد، أن ينجزوا عملاً ممتازاً".

وبشأن أهمية المشروع، أكد رئيس الوزراء قائلاً: "مدينة أربيل ستتصل بكوية وتقترب منها، وفي الوقت نفسه ستسهل حركة المواطنين. وإن شاء الله لن تحدث حوادث مرورية غير مرغوب فيها بعد الآن. (المشروع) هو جزء من تلك الخدمات التي نقدمها وننفذها".

وحول افتتاح مشروع مياه قوشتبه الاستراتيجي، أشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع كان وعداً آخر قدموه للشعب وقاموا بتنفيذه. مذكرا أن قضاء قوشتبه وناحية بێستانة وأكثر من 70 قرية محيطة سيستفيدون منه.

وأضاف: "هذا جزء من مشروع الحكومة لإيصال المياه إلى مدينة أربيل والمناطق المحيطة وكل المدن الأخرى أيضاً. سيكون للمشروع تأثير كبير في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مياه نظيفة وصالحة للشرب للمواطنين، وفي نفس الوقت لإغلاق تلك الآبار الجوفية التي للأسف فقدنا بسببها الكثير من المياه حتى الآن، ولكي نستفيد بشكل أفضل من المياه السطحية ويستفيد الناس أكثر".

رئيس وزراء إقليم كوردستان أعرب عن أمله "ألا تكون هناك مشكلة نقص المياه في أربيل والمناطق المحيطة خلال الـ20-30 سنة القادمة".

وفي معرض رده على سؤال: متى سيتم البدء بتنفيذ مشروع ماء كوية وماء السليمانية؟ قال مسرور بارزاني: "هؤلاء ينتظرون تلك الموافقات إلى أن تكتمل التصاميمهم، ويتفقون مع الشركات لبدء التنفيذ، لدينا مشاريع قيد التنفيذ حالياً، أما الأخرى التي تم اتخاذ القرار بشأنها، فنحن نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن تتمكن الشركات من إنجاز أعمالها بسرعة، والحكومة تدعم ذلك، إن شاء الله".

وتفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، مشروع الطريق المزدوج أربيل – كويسنجق.

وضمن إطار عمل التشكيلة الوزارية التاسعة تم تنفيذ 718 مشروعاً للطرق، من بينها 93 مشروعاً على موازنة الاستثمار و392 مشروعاً على الميزانية الاعتيادية للوزارة، ليصل مجموع الطرق التي أُنشئت إلى 2681 كيلومتراً، فضلاً عن تعبيد 250 قرية، وجميعها اعتمدت على موارد إقليم كوردستان المحلية.

خلال العام الماضي تم إنجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، مبيناً أنه في حال عدم حدوث أزمات مالية، فإن الحكومة ستتمكن خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من تحويل جميع الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات إقليم كوردستان إلى طرق مزدوجة واستكمالها بشكل كامل.

مشروع طريق أربيل - كويه المزدوج قطع مراحل متقدمة، فيما صادق مجلس الوزراء على مشروع طريق كويه - دوكان المزدوج الذي يشهد حالياً أعمال التنفيذ، والمشروعان سيسهمان في ربط محافظتي أربيل والسليمانية بطريق مزدوج.

وخلال السنوات الماضية، عملت التشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان على تنفيذ مشاريع واسعة في مجال البنية التحتية، شملت إنشاء طرق استراتيجية مزدوجة ومد الجسور وتعبيد القرى، في إطار مساعٍ لتعزيز شبكة المواصلات الداخلية والربط بين المحافظات.