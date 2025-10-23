رئيس الحكومة: حماية بيئة كوردستان واجب على كل فرد

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار المساعي المتواصلة لحكومة إقليم كوردستان لتعزيز البنية التحتية الخدمية وتأمين الموارد الحيوية للمواطنين، افتتح رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، خلال مراسم رسمية، مشروع مياه قوشتبه وبيستانه والأرياف المحيطة الاستراتيجي.

وفي كلمة له خلال المراسم، رحب رئيس الحكومة بالحضور، مؤكداً على الأهمية الفائقة للمياه باعتبارها سر الحياة وأساسها، وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه النعمة الإلهية العظيمة وتجنب أي هدر فيها.

وأوضح رئيس الحكومة أن التوسع العمراني المستمر وزيادة الطلب على المياه، استوجبا تنفيذ مشاريع مائية نوعية تصل إلى كافة المدن والبلدات والقرى، بهدف توفير الراحة للمواطنين وضمان الاستفادة المُثلى من المياه، لافتاً إلى الانخفاض الكبير الذي شهده منسوب المياه الجوفية، وهو ما يضاعف أهمية هذه المشاريع في تأمين مياه الشرب والزراعة وتحسين الواقع المعيشي.

وأعرب عن تقديره العالي للشركة المنفذة (آوزان) لإنجازها المشروع في وقت قياسي يقل عن عام، كما قدّم شكره إلى وزارة البلديات على دعمها ومساندتها، وللمحافظ وجميع الكوادر الحكومية التي شاركت كفريق واحد في إنجاح هذا المنجز الحيوي.

وتطرق رئيس الحكومة إلى تحديات شح المياه وتغير المناخ، مؤكداً أن الحفاظ على الموارد المائية والبيئة هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل فرد، وبيّن أن تأثيرات قلة الأمطار والجفاف واضحة في العراق والمنطقة، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات جديّة لتقليل الأضرار الناجمة عن هذه الأزمة العالمية، كاشفاً عن جهود تُبذل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في مواجهة هذه التحديات.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة عن المضي قدماً في إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية الأخرى، بعضها أُنجز بالفعل وبعضها قيد التنفيذ أو التخطيط المستقبلي، وأشار إلى القرار الأخير بإنشاء مشروع مياه دوكان-السليمانية الكبير، الذي سيُسهم بفاعلية في معالجة أزمة المياه في محافظة السليمانية، معرباً عن أمله في استكمال كافة المشاريع لضمان عدم معاناة أي منطقة في كوردستان من شح المياه.

ووجه رئيس الحكومة دعوة إلى المؤسسات التربوية، وعلماء الدين، والمثقفين، للاضطلاع بدورهم في نشر ثقافة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وتحويل الحفاظ على البيئة إلى ثقافة عامة راسخة، مجدداً التزام الحكومة بالارتقاء إلى مستوى ثقة المواطنين، ومواصلة تقديم الخدمات في كافة القطاعات، كالكهرباء، والطرق، ورقمنة الخدمات، والصحة، والتربية والتعليم.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن الثروات الوطنية هي ملك لجميع شعب كوردستان، ويجب تسخيرها بأفضل السبل لخدمتهم، مجدداً العهد بمواصلة مسيرة الخدمة والإعمار، وأن الحكومة ستظل خادمة للشعب وستعمل بكل فخر لضمان استمرار بناء وازدهار كوردستان.