مشروع "الاستجابة السريعة للمياه" في أربيل يضع حداً لأزمة العطش ويدخل مرحلته النهائية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ودّعت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، صيفاً خالياً من أزمات نقص المياه التي طالما عانت منها، بفضل التقدم الكبير في "مشروع الاستجابة السريعة لتوصيل المياه". هذا المشروع الاستراتيجي، الذي وُصف بأنه شريان حياة جديد للمدينة، نجح في حل مشكلة نقص المياه لثلاث سنوات قادمة، ويدخل الآن مرحلته الثانية الحاسمة التي ستشمل أحياء جديدة.

وبعد أن شهدت السنوات الماضية تحديات كبيرة في توفير المياه خلال أشهر الصيف الحارة، أطلقت حكومة إقليم كردستان هذا المشروع الطموح لمعالجة الأزمة بشكل جذري. وقد أثمرت الجهود عن تحسن ملحوظ، حيث يؤكد المواطنون أن المياه أصبحت متوفرة على مدار 24 ساعة.

ويقول أحد سكان أربيل في مقابلة مع كوردستان 24: "في الماضي، كنا نعاني كثيراً، لكن الآن الحمد لله، المياه متوفرة 24 ساعة. هذا المشروع استراتيجي ومهم جداً وقد أشرف عليه رئيس الوزراء بنفسه." ويضيف آخر: "العام الماضي، كنا نفتقر للمياه لمدة أسبوع أحياناً، لكن هذا العام الوضع ممتاز والمياه لم تنقطع."

وقد اكتملت المرحلة الأولى من المشروع بنجاح، حيث تم توفير 10,000 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً لـ 20 حياً في أربيل، بعد معالجتها وتنقيتها وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

المرحلة الثانية والتوسع:

مع إنجاز 70% من أعمال المرحلة الثانية، يتواصل العمل الآن على قدم وساق لربط خطوط المياه الرئيسية بشبكات الأحياء الواقعة بين شارعي 120 و 150 متراً، مثل أحياء عنكاوة، بحركة، كرجوتيار، وشاويس.

توضح شيماء بايز مراسلة كوردستان 24 من موقع العمل: "لم يتبق سوى الأحياء الواقعة ضمن حدود بلدية أربيل الثانية لتستفيد من المشروع. العمل مستمر لربط الخطوط الرئيسية بالشبكات الفرعية، ومن المتوقع خلال شهرين أن يتم حل مشكلة نقص المياه في جميع أحياء محافظة أربيل بشكل كامل."

يشيد المواطنون بالتحسن الكبير الذي طرأ على حياتهم. يقول أحد السكان: "مشكلة نقص المياه في أربيل حُلّت، ونأمل أن تُحل لمدة 50 عاماً قادمة. هذا مشروع جيد جداً، فتوفر الطرق والمياه والكهرباء على مدار 24 ساعة هو كل ما نحتاجه."

من المقرر أن تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بحلول شهر نوفمبر القادم. ويتم تنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي بلغت تكلفته 480 مليون دولار، بتمويل من حكومة إقليم كردستان، ليكون حلاً دائماً ومستداماً يضمن الأمن المائي لعاصمة الإقليم وسكانها.