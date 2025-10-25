فارس عيسى: رواتب شهر آب ستُرسل هذا الأسبوع إلى الإقليم

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أن مجلس الوزراء الاتحادي صادق على قرار تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر آب (الثامن)، مؤكداً أن القرار وصل إلى وزارة المالية الاتحادية العراقية، وأن عملية إرسال الرواتب ستتم خلال الأسبوع الجاري.

وقال عيسى في تصريح خاص لـ كوردستان24: "في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الماضي، تم إرسال الكتاب الرسمي الخاص بصرف الرواتب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه."

وأضاف: "لا توجد أي عوائق أمام تحويل الرواتب، لأن صادرات النفط مستمرة، كما تم إرسال إيرادات النفط البالغة 120 مليار دينار إلى بغداد وفق الاتفاق المالي بين الجانبين."

وأكد رئيس ممثلية الإقليم أن القرار أُقرّ في مجلس الوزراء الاتحادي وتمت إحالته رسمياً إلى وزارة المالية، مشيراً إلى أن رواتب شهر آب ستُحوّل هذا الأسبوع إلى أربيل.

وشدّد عيسى قائلاً: "من غير المقبول أن يُعامل مواطنو كوردستان بطريقة سياسية، لذلك نطالب بصرف رواتب موظفي الإقليم بالمساواة مع موظفي الحكومة الاتحادية في بغداد دون أي تمييز."