قائد سنتكوم: دمرنا 90% من القدرات الصاروخية الإيرانية خلال 6 أيام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر، عن حصيلة دقيقة لستة أيام من العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، مؤكداً أن القوات الأمريكية نجحت في شلّ منظومات الدفاع الجوي وتدمير الجزء الأكبر من القوة الصاروخية والبحرية الإيرانية، بمشاركة 55 ألف جندي واستخدام قاذفات "B-2" الاستراتيجية.

في مؤتمر صحفي عُقد فجر اليوم الجمعة، 6 آذار 2026، استعرض كوبر تفاصيل العمليات العسكرية، قائلاً: "تستمر عملياتنا لليوم السادس على التوالي بمشاركة 55 ألف جندي، ولدينا أوامر مباشرة من واشنطن بالاستمرار حتى القضاء التام على كافة التهديدات".

وحول حجم الأضرار التي لحقت بإيران، أوضح قائد "سنتكوم" أن قاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز (B-2) نفذت خلال الـ 72 ساعة الماضية ضربات دقيقة في عمق الأراضي الإيرانية. وأضاف: "تشير بياناتنا إلى انخفاض قدرة إيران في مجال الصواريخ الباليستية بنسبة 90%، وتراجع قدراتها في الطائرات المسيرة (الدرون) بنسبة 83%".

كما أشار كوبر إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير 30 سفينة حربية إيرانية، فضلاً عن استهداف وتدمير منظومات الدفاع الجوي ومنشآت إنتاج الصواريخ في البلاد.

وتطرق الجنرال الأمريكي إلى الجانب الاقتصادي للمواجهة، مبيناً أن تكلفة إنتاج الطائرة المسيرة الإيرانية الواحدة تبلغ نحو 250 ألف دولار، مستدركاً بالقول: "رغم أن تكلفة إسقاط هذه المسيرات باهظة جداً بالنسبة لنا، إلا أن هدفنا الاستراتيجي هو ضمان عدم عودة إيران كمصدر تهديد للشرق الأوسط وللولايات المتحدة مرة أخرى".

يُذكر أن هذه العمليات العسكرية بدأت صبيحة السبت، 28 شباط 2026، بهجوم جوي مشترك شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف داخل إيران، أسفر عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين. وردت طهران بشن هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف عدة قواعد ومقرات عسكرية أمريكية في دول المنطقة.