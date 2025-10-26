افتتاح مشروع ميگل في أربيل.. ثورة زراعية وصناعية جديدة في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أُقيم اليوم الأحد، حفل افتتاح مشروع ميگل في محافظة أربيل، الذي يُعد من أكبر المشاريع الزراعية والصناعية في المنطقة، ومن الإنجازات البارزة للكابينة التاسعة لحكومة الإقليم.

وفي كلمة ألقاها ممثل الشركة نذير مامند باسم شركة ميگل، رحّب برئيس الحكومة والضيوف من الوزراء والقناصل وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن المشروع يجسّد رؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقال مامند إن مشروع ميگل يمثل ثورة زراعية وصناعية متكاملة في مجال تربية الماشية وصناعة اللحوم ومنتجاتها، موضحاً أن المشروع بدأ في عام 2022 على مساحة 960 ألف متر مربع، ويتكون من مرحلتين، اكتملت الأولى بنسبة 100% فيما يجري العمل على الثانية.

وأوضح أن المشروع نُفّذ بمشاركة 120 شركة ومقاولاً محلياً وأجنبياً، وبلغت تكلفته حتى الآن قرابة 100 مليون دولار.

وبيّن ممثل الشركة أن مشروع ميگل يهدف إلى:

تطوير القطاع الزراعي في كوردستان وبناء قاعدة اقتصادية مستدامة.

تأسيس مركز تجاري متطور لبيع وتسمين المواشي على مستوى الإقليم والمنطقة.

توفير آلاف فرص العمل للمهندسين والعمال المحليين.

إنتاج اللحوم بأعلى المعايير الصحية والصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

كما أشار إلى أن الشركة حصلت على شهادات دولية مثل:

ISO 9001، ISO 22000، ISO 14001، FSSC، وشهادة "حلال"، مما يؤهلها لتصدير منتجاتها إلى دول الخليج والدول الإقليمية.

ويتضمن المشروع مجموعة من المرافق الحديثة، أبرزها:

سوق المواشي يضم أكثر من 250 حظيرة و160 ساحة للبيع والشراء.

مسلخ دولي حديث يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط بمعايير عالمية.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة تدوير المياه.

محرقة مركزية للتخلص من المخلفات الحيوانية والدوائية والكيميائية.

وحدة فصل متطورة تفصل المياه والدم والمخلفات لاستخدامها في إنتاج الأسمدة.

محطة كهرباء خاصة تضمن استمرار الطاقة على مدار الساعة.

نظام أمني متكامل يضم 1800 كاميرا مراقبة.

مساحات خضراء تغطي 20% من مساحة المشروع تعزيزًا للبيئة.

وفي ختام كلمته، وجّه نذير مامند شكره العميق لرئيس الحكومة مسرور بارزاني على دعمه المستمر ومتابعته الشخصية للمشاريع الزراعية والإنتاجية في الإقليم، مؤكداً أن المشروع ما كان ليرى النور لولا هذا الدعم.

كما شكر الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في توفير التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى أن مشروع ميگال يمثل نقلة نوعية في القطاع الزراعي والصناعي، وسيكون نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة في كوردستان.

وأُنشئ على مساحة تقارب مليون متر مربع، بتقنيات عالمية ومعايير بيئية حديثة، ليصبح أكبر مشروع من نوعه في العراق والشرق الأوسط في مجال الثروة الحيوانية وصناعة اللحوم.