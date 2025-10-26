بدء أعمال مشروع "روناکي" لتوفير الكهرباء 24 ساعة في رابرين

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وفقاً لمعلومات كوردستان24، من المقرر تنفيذ مشروع "روناکي" في مدينة رانية وجميع مناطق إدارة رابرين المستقلة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، إذ تجري حالياً عملية إيصال العدادات الذكية إلى المنازل.

وقال مدير إعلام مديرية كهرباء رابرين، يعقوب علي، لـ كوردستان24، إن المديرية باشرت منذ شهر أيلول أعمال إصلاح المحولات وشبكات توزيع الكهرباء، في إطار التحضيرات لتنفيذ مشروع "روناکي"، ولضمان عدم حدوث أية أعطال فنية خلال فصل الشتاء.

وأضاف أن مرحلة التحضيرات لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة قد اكتملت، مشيراً إلى أن الفرق الفنية بدأت منذ يومين بزيارة المنازل التي لم تُثبت فيها العدادات الجديدة بعد، لتركيب العدادات الذكية بدلاً من القديمة.

من جانبه، أفاد مراسل كوردستان24 في رابرين، آراس أمين، بأن المشروع كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في شباط 2026، إلا أنه تم تسريعه وسيُنفذ قبل الموعد المحدد.

وأشار المراسل إلى أنه في نهاية شهر تشرين الثاني المقبل ستبدأ الكهرباء بالعمل على مدار 24 ساعة ضمن مشروع "روناکي" في عموم مناطق إدارة رابرين المستقلة.

ويأتي مشروع "روناكي" ضمن رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي أطلق المشروع في تشرين الأول 2024 بهدف توفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل ومحل تجاري في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026، وقد أقر مجلس وزراء حكومة الإقليم المشروع بالإجماع في 14 أيار.