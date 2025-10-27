مسرور بارزاني: سوران وسائر مناطق كوردستان تستحق أفضل المشاريع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم، خلال زيارته إلى قضاء سوران، عن افتتاح مجسّر بوابة سوران، الذي يربط بين طرق أربيل، ميركسور، رواندز، وجومان.

وقال مسرور بارزاني عبر منشورٍ على منصة إكس، إن جولته شملت إرساء الحجر الأساس لمشروع شارعين بعرض 40 متراً، إلى جانب تفقد المخطط الرئيسي لمنتجع كلي علي بك السياحي، الذي يُعد جزءاً من مشروع سياحي ضخم.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة حكومة الإقليم لتطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة في المنطقة.

وقال: سوران، شأنها شأن سائر مناطق كوردستان، تستحق مشاريع مماثلة وأفضل.

ومشروع مجسّر بوابة سوران، الذي يربط بين طرق أربيل، ميركسور، رواندز، وجومان، تبلغ تكلفته أكثر من 33 مليار و358 مليون دينار، وكان من المخطط إنجازه خلال 900 يوم، إلا أنه اكتمل قبل الموعد المحدد بسنة كاملة.

ويتألف المشروع من طريق رئيسي مزدوج يبلغ طوله 2,905 أمتار، ويضم كل جانب منه ثلاثة مسارات.