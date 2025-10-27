4 مهاجرين قضوا بحادث غرق جديد قبالة السواحل اليونانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عُثر اليوم الاثنين على جثث أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية بعد غرق قاربهم، وفقا لما أفاد به خفر السواحل، مما يرفع إلى عشرة عدد الذين قضوا بحوادث مماثلة في هذه المنطقة من بحر إيجه في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مسؤول في المكتب الإعلامي لخفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس إن "جثث أربعة رجال انتُشِلَت قبالة ليسبوس، بينما أنقذت الدوريات البحرية سبعة آخرين".

وأضاف أن خفر السواحل وجدوا على الشاطئ القريب من موقع الحادث 24 مهاجرا آخر جميعهم رجال، تمكنوا من ترك القارب قبل غرقه.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن غالبية الناجين سودانيون.

وأوضح المسؤول أن رياحا عاتية بلغت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة هبت في هذه المنطقة القريبة من الساحل التركي.

وأكد أن "خفر السواحل يواصلون عمليات البحث في المنطقة بحثا عن أشخاص آخرين"، لكنه قال إن لا معلومات في الوقت الراهن عن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب الغارق.

وتُعدّ جزيرة ليسبوس الواقعة في بحر إيجه، كغيرها من الجزر اليونانية القريبة من الساحل الغربي لتركيا المجاورة، إحدى البوابات الرئيسية إلى أوروبا للهاربين من ويلات الحروب والفقر.

وغالبا ما تنتهي هذه الرحلات الخطرة بمآس إنسانية على جانبي الحدود البحرية لبحر إيجه التي تفصل اليونان وتركيا في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.

وبمأساة القارب الاثنين قبالة ليسبوس، ارتفع إلى ثلاثة عدد حالات غرق مراكب المهاجرين في المياه اليونانية منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، إذ عُثر قبل عشرة أيام على امرأتين ميتتين على شاطئ صخري في خيوس جنح إليه القارب الذي كانتا على متنه من ضمن 29 مهاجرا.

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، انتُشلت جثث أربعة مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس بعد غرق قارب مطاط كان على متنه 38 مهاجرا.

وقضى 17 مهاجرا الجمعة في غرق قاربهم المطاط في بحر إيجه قبالة سواحل بودروم في جنوب غرب تركيا، على بُعد خمسة كيلومترات من جزيرة كوس اليونانية.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد 1400 مهاجر أو انتشلت جثثهم في البحر الأبيض المتوسط عام 2025.