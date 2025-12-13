مرصد اقتصادي: العراق ينفق 5.6 تريليون دينار لإنتاج الكهرباء ولا يغطي سوى نصف الطلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مرصد إيكو عراق أن كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق بلغت نحو 5.6 تريليون دينار حتى شهر أيلول/سبتمبر 2025، في وقت لا يغطي فيه الإنتاج الحالي سوى قرابة نصف الطلب الفعلي على الكهرباء في البلاد.

وقال المرصد في بيان صحفي إن العراق يُعد من الدول ذات أسعار بيع الكهرباء المنخفضة عالمياً، إذ تتراوح التعرفة بين 1.5 و4.6 سنت للدولار لكل كيلوواط/ساعة، ما يضعه في المرتبة السابعة عالمياً والثانية عربياً من حيث انخفاض الأسعار.

وأوضح البيان أن ذروة الإنتاج الحالية تصل إلى نحو 28 ألف ميغاواط، بينما يحتاج العراق إلى ما يقارب 50 ألف ميغاواط لتلبية الطلب بشكل كامل، ما يفسر استمرار فجوة التجهيز والانقطاعات المتكررة.

وبيّن المرصد أن 98% من إنتاج الكهرباء يعتمد على الوقود الأحفوري، ويتوزع على النحو الآتي:

36% من المحطات الاستثمارية

35% من المحطات الغازية

19% من المحطات البخارية

6% كهرباء مستوردة من إقليم كوردستان وإيران والأردن وتركيا

2% من محطات الديزل

وأشار إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الكهرومائية والشمسية، لا تتجاوز 2% من إجمالي الإنتاج الحالي.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن تحقيق الاكتفاء الكهربائي يتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل ترشيد الاستهلاك، ومعالجة التجاوزات على الشبكة، وتحديث منظومات النقل والتوزيع، إضافة إلى قرارات فاعلة للنهوض بقطاع الكهرباء، محذّراً من أن ضعف الأداء والتغاضي المؤسسي يسهمان في استمرار أزمة الانقطاعات في مختلف مناطق البلاد.

وإيكو عراق، مرصدٌ محلي يضمُّ فريقاً من الشباب والخبراء في مجالات الطاقة والاقتصاد، يعمل على مراقبة وتحليل البيانات البيئية والاقتصادية في العراق، ويسعى إلى تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تدعم صنع القرار وتعزز الاستدامة والتنمية الاقتصادية.

كما يعمل المرصد على جمع البيانات وتحليلها لإصدار تقارير دورية وأخبار محدثة تخدم الباحثين، المستثمرين وصناع السياسات، ووسائل الإعلام لفهم واقع الاقتصاد والبيئة في العراق.