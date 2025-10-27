بلدية أربيل تستعد لإجراء قرعة توزيع الأراضي لـ 7500 موظف مدني وعسكري

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، أن قرعة لتوزيع قطع أراضٍ على 7500 موظف مدني وعسكري ستُجرى يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار المرحلة الثالثة من مشروع استملاك الأراضي للموظفين في إقليم كوردستان.

وأوضح هادي في تصريح لـ كوردستان 24، أن الأراضي تقع على طريق أربيل – دهوك، مشيراً إلى أن الموقع يتميّز بأهمية كبيرة ومكانة ممتازة.

وأضاف أن عملية التوزيع ستستمر على مراحل، بحيث يحصل كل موظف على قطعة أرض شريطة ألا يكون قد استفاد من منحة مماثلة في السابق.

وتُعد هذه المرحلة الثالثة من المشروع، بعد توزيع 17 ألف قطعة أرض خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قد قرر في 27 مارس/آذار 2024، بتوجيهٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، توزيع الأراضي على جميع الموظفين الذين لم يستفيدوا سابقاً من منحها، ونُشر القرار في 28 مايو/أيار 2024 في صحيفة وقائع كوردستان.