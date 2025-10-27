الأمن العام يقبض على النائب العام العسكري السابق في سوريا

منذ 56 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- ألقت قوى الأمن في محافظة اللاذقية، اليوم الإثنين، القبض على اللواء نائف صالح درغام، النائب العام العسكري في سوريا، خلال فترة حكم نظام بشار الأسد.

وأفادت وزارة الداخلية السوريّة في بيانٍ نٌشر على معرفاتها الرسمية، بأنّ عملية إلقاء القبض على "درغام"، نُفّذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في اللاذقية، وفق موقع تلفزيون سوريا.

ويُعدّ "درغام"، الذي ينحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية، من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات نظام الأسد، بما في ذلك منصب النائب العام العسكري، الذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة.

ويُشار إلى أنّ "درغام" متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، خلال فترة النظام السابق، وقد أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتُعدّ هذه العملية واحدة من سلسلة عمليات نفّذتها قوى الأمن الداخلي، خلال الفترة الماضية، واستهدفت العديد من الشخصيات القيادية المتورّطة بانتهاكات في حق الشعب السوري، منها وسيم الأسد وشقيقه نمير، والعقيد قصي وجيه إبراهيم، قائد ما يُعرف بـ"كتيبة الجبل" سابقاً، وغيرهم من المطلوبين للعدالة.